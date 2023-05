Scatta il pagamento del parcheggio nella baia: le tariffe per la bassa e l'alta stagione

ANCONA- Da ieri, 1 maggio, i parcheggi a Portonovo sono a pagamento. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno. In bassa stagione, quindi nei mesi di maggio, giugno e settembre, lasciare la propria auto nei parcheggi Lago Grande e La Torre costerà 5 euro per l’intera giornata (dalle 8 alle 18), la sosta oraria è invece di 0,80 centesimi l’ora. Per i motocicli la tariffa è unica, ovvero 2 euro. Nell’area sosta a monte le tariffe comprendono anche il trasporto bus navetta. Lasciare l’auto per l’intera giornata costerà 3 euro (dalle 8 alle 19), la sosta oraria è invece di 0,50 centesimi l’ora. La sosta dei motocicli è invece gratuita. Tariffe più alte in alta stagione, in vigore dal 1 luglio al 31 agosto. Nei parcheggi Lago Grande e La Torre posteggiare la propria auto per mezza giornata costerà 5 euro (dalle 8 alle 13 o dalle 13 alle 18), per l’intera giornata 11 euro (dalle 8 alle 18), mentre la tariffa oraria è di 1,5 euro. Per i motocicli la tariffa è di 2 euro. Nell’area sosta a monte, sempre con incluso il trasporto del bus navetta per raggiungere la baia, la sosta delle auto per l’intera giornata è di 5 euro, la frazione oraria è di 0,80 centesimi. La sosta dei motocicli è gratuita. Nelle prossime settimane prenderà avvio anche il servizio navetta operato da Conerobus per collegare il parcheggio a monte con la baia.