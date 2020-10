Pulmino per disabili rimesso a nuovo: la Tecnosurface al fianco della Croce Gialla

Un pulmino per disabili rimesso a nuovo grazie alla Tecnosurface. La vicenda chiama in causa la Croce Gialla di Ancona che da tempo, tra i tanti mezzi a disposizione, utilizza anche un Fiat Ducato per il trasporto dei disabili.

Un mezzo con qualche anno sulle spalle che ora sembra conoscere una seconda giovinezza grazie alla Tecnosurface, azienda leader nel settore dei trattamenti protettivi, antiscivolo per pavimenti, tappeti tecnici, ma anche prodotti specifici per ogni tipo di pavimentazione.

E’ grazie al contributo di questa azienda che il pulmino della Croce Gialla è stato rimesso in carreggiata per la gioia dei tanti volontari che ogni giorno lo utilizzano per i servizi con i disabili

