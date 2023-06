"L'ora buca": concluse le riprese del corto di Nie Wiem

ANCONA- Si sono concluse le riprese del cortometraggio "L'ora buca" della Scuola di Cinema per Ragazzi e Ragazze (SCR), ideata e diretta da Natalia Paci per l'associazione e casa di produzione cinematografica Nie Wiem. Il corto, diretto da Nikola Brunelli, chiude la stagione creativa iniziata a ottobre e svoltasi alla Casa delle Culture, con il Patrocinio del Comune di Ancona. Scritto da Brunelli con Emanuele Mochi, il film ha visto all'opera una troupe di professionisti, quali Lorenzo Bastianelli (direttore di produzione), Jack Lucas Laugeni (direttore della fotografia), Dylan Chiapperino (tecnico audio), Leonardo Caputo (tecnico audio), Emilio Mercanti (focus puller) e gli attori professionisti Francesca Lattanzio e Matteo Feliciani. Natalia Paci, in veste di produttrice per conto di Nie Wiem, ha supervisionato le riprese, assicurandosi che i giovani attori e videomaker della SCR vivessero un'esperienza al contempo formativa e divertente. Sul set: Alessandro Palermo Rossetti, Alexandra Sophie Tozzi, Amanda Troiano, Caterina Frascaroli, Costanza Praticò, Giulia Pallotta, Helmut Cittadini, Jury Papini, Leonardo Favale, Leonardo Olivieri, Luca Rabini, Lucio Cuccaroni, Maia Maggi, Matilde Beccaceci, Matteo Prendushi, Silvia Speciale, Tommaso Volpe, tutti di età compresa tra i 10 e i 14 anni.

«Un ringraziamento, oltre che alle istituzioni, alla troupe e al cast, va anche ai genitori, che hanno creduto nel progetto; ai docenti che si sono susseguiti negli scorsi mesi; ad Ancona box, main sponsor; all'IIS Podesti Calzecchi Onesti di Ancona e alla Dirigente Saula Rosati, che ha messo a disposizione i locali della scuola per il set» scrive in una nota Nie Wiem. Il corto sarà proiettato in un cinema anconetano a settembre e a dicembre alla ventesima edizione di Corto Dorico, inoltre girerà l'Italia, dove sarà proiettato nei vari festival che lo selezioneranno, sperando di replicare i successi dei corti precedenti. Nuove riprese saranno effettuate il 23 e 24 giugno per il corto della Scuola delle Arti per Bambini e Bambine (SAB).