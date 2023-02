Gamer, cosplayers ed appassionati di fumetti pronti ad invadere la città: arriva l'Ancona Comics&Games

Tutto pronto per l'arrivo dell'Ancona Comics&Games. Sabato 22 e Domenica 23 Aprile 2023 il capoluogo di regione marchigiano ospiterá l’evento tra le mura della Mole Vanvitelliana che per l’occasione si presteranno a far da cornice a un luogo di connessione dedicato agli amatori nostalgici dei fumetti e dell’animazione anni '80 e ‘90 e ai fruitori delle nuove frontiere dell'entertainment. L'evento è alla sua terza edizione e si inserisce nel circuito delle Fiere del Fumetto: saranno due giornate piene di ospiti dove poter abbracciare a pieno i linguaggi artistici dei fumetti, dei videogiochi, dell’animazione e molto altro ancora.

I presenti

Ancona Comics & Games chiama all’adunata gamer, cosplayers, lettori e tutti coloro che sono affamati di fumetti, manga, anime, modellini, action figures, videogiochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori e gadget da collezione. E non solo: la fiera sarà il luogo ideale per incontrare i professionisti del settore e, infatti, non mancano i primi grandi nomi che parteciperanno agli show e ai meet&greet. Cominciamo dal doppiatore, conduttore televisivo, cantante, autore televisivo e attore italiano Pietro Ubaldi: classe ‘55, l’artista da quasi due ventenni con i suoi lavori fa parte dell’infanzia e preadolescenza di ben tre generazioni. Tra i suoi tanti personaggi, ricordiamo il pupazzo Four, Doraemon, Scooby-Doo, Patrick Stella e moltissimi altri. Pietro Ubaldi sarà ospite per tutta la giornata di sabato e la domenica mattina, potrete incontrarlo per fare una foto con lui, farvi fare l'autografo e acquistare i suoi CD e i vinili. Saranno presenti, inoltre, i cantanti Stefano Bersola, conosciuto come Steph B., e Letizia Turrà. Stefano Bersola è l’interprete e co-autore di tantissime sigle di cartoni animati come I Cavalieri Dello Zodiaco e City Hunter, ma è anche la voce della sigla dei SUPER WINGS e della nuova serie d'animazione DOV'È WALLY? firmata Dreamworks Animation, attualmente in onda su Netflix e Amazon Prime Video. Letizia Turrá, invece, vanta collaborazioni con numerosi artisti tra i quali Gigi Cifarelli, Ornella Vanoni, Gemelli Diversi, Nick The Nightfly, Lisa e molti altri. Nel 2001 entra a far parte dell'orchestra del Maestro Augusto Martelli nella trasmissione Tacchi a spillo su Italia 1. Dal 2000 al 2008 è una delle voci soliste del Gruppo Gospel A.B.U.G.P. (Angela Baggi Underground Gospel Project) riscuotendo il successo da parte della critica e di acclamate riviste Jazz. Anche Letizia Turrà è legata al mondo dell'animazione per aver inciso le sigle televisive Rai de Le incredibili avventure di Zorori, una famosa serie di libri per bambini adattata in tre serie anime. In aggiunta, fará parte del parterre degli ospiti anche Giorgia Vecchini, nota al pubblico di appassionati geek come conduttrice, speaker, content creator e conoscitrice del mondo Anime degli anni ‘80 e ’90, tanto da detenere il Guinness dei primati per la collezione più vasta al mondo dedicata all’Incantevole Creamy. Giorgia Vecchini è un nome talmente importante nel panorama, tanto che nel 2005 è stata la prima cosplayer a vincere il W.C.S. World Cosplay Summit in Giappone.

Cinema e non solo

Ci sarà spazio anche per il cinema: la casa di produzione Squatter Team, formata dai registi Alessio Napolitano e Luca Pincini, presenterà il mediometraggio indipendente La Tigre Veste di Nero, ispirato al cinema di Dario Argento e girato interamente ad Ancona e provincia, cui successo viene molto apprezzato dalla critica e dalla stampa locale. Domenica 23 Aprile 2023 a deliziare il pubblico ci sarà Elisa Rosselli, autrice e voce delle canzoni del Winx Club, le fatine marchigiane famose in tutto il mondo. Con il suo LIVE, gli spettatori saranno catapultati ad Alfea per cantare tutti insieme le canzoni e sigle del Winx Club e sarà possibile farsi foto con lei e ricevere il suo autografo. L’artista è anche autrice delle sigle per Maggie & Bianca Fashion Friend, Monster Allergy, Pop Pixies, della canzone Lala Song di Giorgia e di vari jingles televisivi (Dolce & Gabbana, Citroen, Radio Montecarlo, Rds e altri). La cantante ha lavorato come performer in TV nei programmi di Maurizio Crozza e con i Gemelli DiVersi, Paolo Conte, Dario Fo, Elio, Takagi, Loredana Bertè, J-Ax, Danti e molti altri. Ancona Comics & Games sará più di una mostra mercato: l’isola artificiale pentagonale ideata dall’architetto Luigi Vanvitelli nel 1733, situata all'interno del porto di Ancona e collegata alla terraferma da tre ponti, offrirá una superficie di 20.000 m² dove trovare diverse aree tematiche e interattive. Tra le più intriganti sono da citare la Self Area, sezione dedicata a disegnatori emergenti o ad autori professionisti che vogliono presentare i propri originali o riproduzioni, l’Area GameTrade, dove ci saranno stand dedicati a Force Of Will, il gioco di carte collezionabili più famosi al mondo, a Digimon Card Game, a Dragon Ball Super Card Game e, infine, a ONE PIECE Card Game, famosissimi anime giapponesi.

Gli amanti dei videogiochi potranno giocare gratuitamente e sfidarsi nella grande Area Videogames con tante postazioni tra PC e console next gen con i migliori titoli del momento e saranno i benvenuti anche i nostalgici con dei cabinati arcade originali. Tutto questo ad uso completamente gratuito. E, ancora, troverete l’Area Food dove potrete gustare degli Onigiri fatti al momento, del Ramen, del Bubble Tea e molto altro. Menzione d’onore va alla zona dedicata al K-pop, dove vi aspetteranno proiezioni, raduni, flashmob ospiti e mercatini dell’usato dove poter scambiare o vendere e acquistare del merchandise. Per tutti i content creator e per chi volesse solo una foto ricordo, Ancona Comics & Games offrirá la Shooting Zone, vari allestimenti e strumenti gratuiti per tutti i cosplayer presenti. Il tutto verrà curato dall’associazione fotoamatori A.I.FA e da Gurren LEdit. Infine, ricordiamo che verrà allestito un palco per la gara cosplay, aperta ai principianti e ai più esperti interpreti. Il regolamento e altre informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Ancona Comics & Games e sul sito https://www.fieredelfumetto.it/.