Aule studio diffuse e aperte anche di notte: Ancona sempre più città universitaria

ANCONA - Cinque aule studio in vari quartieri della città per implementare i servizi diffusi offerti da Ancona agli studenti universitari. Il Comune ha partecipato al bando ‘Costruire il futuro’ della Fondazione Cariverona, aggiudicandosi risorse pari a 180 mila euro e, con delibera di Giunta, ha formalmente accettato il fondo, utile alla realizzazione delle aule in via Fanti, via Veneto, via Scrima e a Capodimonte, oltre al ripristino e alla riqualificazione dell’aula già esistente a Torrette. I nuovi spazi destinati agli universitari sorgeranno in immobili di proprietà comunale in disuso o adibiti ad altro utilizzo che, grazie al bando, verranno riqualificati e rinnovati. «È una tappa significativa per Ancona – commenta l’Assessore all’Università Marco Battino - e poter dotare la città di spazi come questi, richiesti a gran voce dalla componente universitaria, è coerente con il disegno di ‘Ancona città universitaria’, inteso come visione realmente ricettiva delle esigenze degli studenti, capace di andare anche al di fuori delle sedi accademiche». Una volta conclusa la procedura di accettazione del finanziamento, i lavori sulle prime aule inizieranno entro la fine dell’anno, per poterne disporre durante l’anno accademico 2024/2025.

«Grazie all’Assessore Battino siamo riusciti a dare un ulteriore servizio in risposta alla città universitaria che desideriamo costruire – dichiara il Sindaco Daniele Silvetti – anche grazie alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. La città universitaria si crea con posti letto, eventi, aule studio e servizi che funzionano; credo quindi che siamo sulla buona strada e questo è la dimostrazione che crediamo veramente in Ancona Città Universitaria». Una sinergia consolidata quella fra l’amministrazione comunale e l’Università Politecnica delle Marche. «Una delle esigenze maggiormente avvertite dalle nostre studentesse e dai nostri studenti - afferma il Rettore Gian Luca Gregori - era quella di poter contare su spazi che permettesse loro di vivere a pieno la città: grazie a questo progetto finanziato dal bando della Fondazione Cariverona, da sempre molto vicina all’Università, possiamo dare una risposta concreta agli studenti che, ricordo, sono in costante aumento, avendo superato le 5 mila matricole, di cui il 10% provenienti dall’estero». In più, l'Assessorato all’Università ha individuato una sesta aula, al di fuori del bando della Fondazione Cariverona, presso il quartiere Q2, precisamente in Via Flavia.

Le aule studio

Le aule saranno accessibili anche in orario notturno attraverso un sistema di apertura automatica per gli studenti tramite badge a coloro che ne faranno richiesta. Saranno luminose (visibili dall’esterno) e videosorvegliate per garantire la massima sicurezza, soprattutto di notte. All’interno sono previste diverse tipologie di postazioni: individuali, per pc e per lavori in team. L’Assessorato all’Università, inoltre, ha in programma di utilizzare le aule più spaziose per ospitare eventi su temi di diversa natura, secondo un calendario da concordare con la componente universitaria e con le associazioni giovanili del territorio.