Programmare e costruire l'Ancona dei giovani, tavolo aperto con il Comune: come partecipare

ANCONA - Lavorare spalla a spalla con il Comune sulle politiche da mettere in campo per i giovani, partecipare al tavolo di co-programmazione sui progetti e le risorse da destinare alle nuove generazioni. E' possibile. Scade infatti il 20 gennaio l'avviso pubblico del Comune rivolto a quanti (enti pubblici, enti del terzo settore, privati, associazioni giovanili, culturali, sportive etc.) siano interessati a partecipare al tavolo di co-programmazione delle politiche giovanili della città. Il tavolo avrà una durata di sei mesi, lavorerà per macro-temi e indirizzerà tutta la progettazione successiva.

L'avviso pubblico si può scaricare dal sito istituzionale del Comune di Ancona, all'indirizzo: https://www.comuneancona.it/avviso-pubblico-per.../... dove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie.