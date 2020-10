Giù il sipario nella multisala, lo sfogo dei gestori: «Non si ferma così il Coronavirus»

«Ci costringono a chiudere di nuovo! Il cinema, dove tutto è regolamentato, dove tutto si svolge in maniera ordinata, dove gli orari sono differenziati proprio per non causare assembramenti, dove gli spettatori sono distanziati ben oltre il metro di legge, dove si sta zitti e non si parla, per giunta con la mascherina, con conseguente annientamento dei famigerati droplets, dove gli ingressi e le uscite sono da sempre differenziate, dove i sistemi di aerazione devono per legge prevedere impianti di estrazione dell'aria interna e di immissione di aria esterna. Dovremo chiudere di nuovo perché considerati veicolo di diffusione del contagio».

E’ l’amaro sfogo su Facebook dei gestori del Movieland Goldoni, l’unica multisala di Ancona sopravvissuta al Covid ma ora costretta a chiudere per il nuovo Dpcm che ha imposto lo stop anche a cinema e teatri. «Come tutti gli italiani siamo andati avanti, con immensi sacrifici, ma siamo andati avanti - continuano i gestori del Movieland Goldoni, di proprietà della famiglia Smeriglio, che ha una multisala anche a Fabriano e Chieti -. Con dignità, garantendo, sempre, uno standard elevato di sicurezza. Siamo andati avanti nella convinzione di poter superare questo brutto momento, rimboccandoci le maniche, nonostante nessuno abbia mai speso una parola per il settore dello spettacolo e della cultura, ma si sa che in Italia queste due parole contano poco».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L'unico ringraziamento di cuore va al pubblico di Movieland che ci ha sempre sostenuto credendo in noi. Diciamo di rivederci il 25 novembre? Chissà... Forse sarà meglio augurarci un arrivederci generico, senza fissare date. Se questo Governo pensa di piegare la curva dei contagi chiudendo i cinema, allora sì, non fissiamo date. Confermato. Arrivederci e basta».