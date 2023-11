"Ancona che brilla": conto alla rovescia per il primo Natale targato Silvetti. Chi salirà sul palco di Capodanno?

ANCONA- Sale l’attesa per scoprire come saranno il Natale e il Capodanno targati per la prima volta Silvetti. “Ancona che brilla” è il claim scelto dall’amministrazione comunale per queste festività, iniziato a circolare nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del Comune dorico e ripreso dallo stesso primo cittadino. Uno slogan che taglia i ponti con il passato, quindi con il Binconatale dell’ex sindaco Mancinelli. Ad Ancona tutto è pronto per dare il via alle feste con iniziative, eventi ed intrattenimenti che animeranno la città dal 2 dicembre al 7 gennaio. Domani in conferenza stampa l'assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, svelerà tutto il programma e di certo non mancheranno soprese, a cominciare dal pomeriggio di sabato 2 dicembre quando sarà inaugurato il Natale. Sul palco, in serata, salirà l’attore Maurizio Mattioli con la sua band per uno show dedicato a Franco Califano. Domani, inoltre, dovrebbe essere finalmente annunciato il nome del cantante che si esibirà ad Ancona per il concerto di Capodanno. Sarà Malyka Ayane? Sì o no? Due le location in ballo: il porto antico e piazza Cavour, ma con molta probabilità sarà quest’ultima ad ospitare la grande festa per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Quest’anno, infatti, le casette di legno del tradizionale mercatino di Natale rimarranno in piazza Cavour dal 25 novembre al 26 dicembre, negli anni scorsi restavano invece fino all’Epifania.

Inoltre, l’ordinanza pubblicata ieri sull’albo pretorio non lascia poco spazio ai dubbi. Vengono stabiliti gli orari in cui è consentito il transito e la sosta dei mezzi per smontare le strutture, ovvero dalle ore 07:00 del 27 dicembre alle 24:00 del 30 dicembre. Dunque via le casette il giorno dopo Santo Stefano per lasciare libera piazza Cavour, probabilmente proprio per il concerto Capodanno. Intanto, una decina di giorni fa, è iniziata l’installazione delle luminarie. La novità sono quelle al Viale della Vittoria, fili luminosi sospesi che creano un continuum con quelle posizionate lungo corso Garibaldi. Insomma un tetto di luci per l’amata passeggiata da mare a mare. Non mancheranno poi alberi di Natale, il principale in piazza Cavour, installazioni luminose e la pista di pattinaggio, quest’anno sistemata in piazza Pertini insieme ad altre attrazioni. E a proposito di attrazioni, in piazza Cavour dallo scorso 11 novembre è attiva la ruota panoramica. Tutti i dettagli saranno svelati domani in conferenza stampa.