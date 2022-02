Verso Ancona-Cesena, modifiche al traffico: cambia la viabilità per il Del Conero

Stasera (16 febbraio) si giocherà al Del Conero l’infrasettimanale di Serie C tra Ancona e Cesena. In vista del calcio d’inizio delle 21.00, le autorità di pubblica sicurezza hanno reso noto il piano accessi che subirà delle modifiche rispetto all’assetto tradizionale.

Dalle 19.30, fino al completo deflusso del traffico, verranno attuate le seguenti modifiche alla viabilità nella zona dello stadio. Per i tifosi anconetani l’accesso sarà esclusivamente dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per la strada provinciale Cameranense. Allo stesso modo l’accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti. Per i sostenitori biancorossi che provengono da sud, l’accesso sarà interrotto all’altezza dell’arco degli Angeli e per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense. Infine, non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l’accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno.

La sfida di stasera sarà anche disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports o in radiocronaca integrale sulle frequenze di Radio Tua Ancona.