Ancona, tiene banco il centro sportivo: «Cercheremo di accelerare i tempi, i tecnici sono già al lavoro»

ANCONA- La nuova Ancona di Tony Tiong partirà dalla realizzazione del centro sportivo. Non è un mistero, il programma in questo senso è stato svelato già in occasione della presentazione dell’imprenditore asiatico alla Mole Vanvitelliana con ampie parole di rassicurazione anche da parte del sindaco Valeria Mancinelli. Il terreno, di cinque ettari, è stato individuato nelle vicinanze del Del Conero nella zona adiacente a Ciavattini Garden.

A fare il punto della situazione è stato direttamente l’assessore allo sport Andrea Guidotti nel corso del suo ultimo intervento a Radio Tua, house organ del club biancorosso, di martedì 3 maggio: «Da parte dell’Ancona c'è già stata una manifestazione informale di interesse, ribadita anche nell'ultima riunione che abbiamo avuto una settimana fa. I loro tecnici stanno lavorando sulla piantina per i dettagli del caso. Cetro, ci sarà un bando di gara pubblico e ci vorrà un po' di tempo burocratico ma da parte nostra c'è tutta la volontà di accelerare i tempi». Sul passato: «Svolgo il mio ruolo da nove anni, mai nessuno in passato aveva scelto di intraprendere questa strada con tale decisione».

All’inizio della settimana, inoltre, Guidotti insieme alla dg Nocelli e agli operatori comunali ha svolto un sopralluogo al Del Conero per capire con anticipo quali migliorie dovranno essere fatte in estate all’impianto di Passo Varano in vista della stagione sportiva 2022-2023.