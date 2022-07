Centro sportivo, sopralluogo positivo di Comune e Us Ancona: si attende solo il bando

ANCONA- Passi avanti per quel che concerne il nuovo centro sportivo dell’Ancona che dovrebbe sorgere nelle adiacenze dello stadio Del Conero.

In particolare, si è tenuto nei giorni scorsi un importante sopralluogo nell’area individuata di oltre sette ettari che si estende dalla ferrovia di Passo Varano fino al vivaio Ciavattini. Al summit erano presenti gli ingegneri Moretti (Comune di Ancona) e Renzi (in rappresentanza della società). Attualmente la zona ha bisogno di essere bonificata, successivamente si potrà effettuare un rilievo topografico. Nel frattempo è stata avviata la procedura che porterà alla pubblicazione del bando per l’acquisizione dei terreni in oggetto.

«Siamo veramente soddisfatti per come si sta muovendo la macchina comunale – ha detto l’amministratore delegato Roberto Ripa – che è in piena sintonia con il nostro tecnico di fiducia, l’ingegner Renzi”. Soddisfatta per come stanno andando le cose anche l’ad Roberta Nocelli: “ho letto anche della pubblicazione della gara per la sostituzione dei seggiolini nei settori dello stadio del Conero – ha commentato -. Un’altra promessa mantenuta dall’amministrazione comunale. Ma anche il club farà la sua parte: miglioreremo gli spogliatoi, attraverso l’acquisto degli armadi per i calciatori con la riverniciatura delle pareti. Inoltre, rinnoveremo l’area hospitality della Tribuna così da rendere più accogliente l’arrivo dei nostri ospiti e partner. Ancona è il capoluogo della Regione Marche e l’U.S. Ancona, a piccoli passi, di concerto e con il supporto imprescindibile di tutti coloro che si stanno adoperando, sta cercando di dare un segnale importante per l’oggi ma soprattutto per il futuro».