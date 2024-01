Cento anni di zia Paola: gli auguri del sindaco Silvetti e della Angelini

ANCONA - Paolina Ricciotti “classe” 1923, lo scorso 29 dicembre ha compiuto i suoi “primi” 100 anni. Per tutti “zia Paola”, ha festeggiato con viva emozione e con i nipoti più vicini questo grande traguardo. Anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti le ha fatto visita, complimentandosi presso la sua abitazione nel rione Archi (palazzo Angelini).

Zia Paola ha dedicato la sua intera vita al lavoro e alla famiglia: al lavoro (dall’età di 14 anni) è sempre stata fedele alla sua amatissima Ditta Angelini (oggi Angelini Industries), nella quale ha trascorso la sua intera carriera lavorativa, ricoprendo il ruolo di responsabile degli acquisti e che le è valsa la prestigiosa onorificenza di Maestra del Lavoro. Zia Paola è sempre stata apprezzata ed amata da tutti. Ha trascorso momenti della vita difficili insieme alla sua famiglia, come ad esempio durante il periodo della guerra, ma con determinazione ed entusiasmo è sempre riuscita a dare un senso positivo alle cose. Non si è sposata, è stata vicino a sua madre fino alla fine e poi si è dedicata ai suoi nipoti e pronipoti con i quali ha un rapporto di profondo e reciproco affetto. Chi la conosce non può non rimanere complito dalla sua dolcezza d’animo e dalla sua disponibilità. Il sindaco le ha fatto il più sincero in bocca al lupo di proseguire così ancora a lungo…