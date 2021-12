Ancona, cena di Natale al “Rustico”: i dorici si scambiano gli auguri

Una cena tutti insieme per scambiarsi anticipatamente gli auguri di Natale visti gli impegni ravvicinati che si delineeranno domenica con la Vis Pesaro e mercoledì con il Pescara. Si è ritrovata per una serata spensierata e in gruppo l’Ancona Matelica giovedì sera (16 dicembre).

Si è ritrovata nell’ormai quartier generale del Ristorante Pizzeria il “Rustico”, gestito dal tifoso dorico Federico Gasparroni, per la tradizionale cena natalizia. Il brindisi, a cui hanno partecipato tutti i calciatori, è arrivato davanti alla torta realizzata dalla Gelateria Pincini di Luca Pincini, altro tifoso.