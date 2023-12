Countdown per il Capodanno in Piazza Cavour, Eliantonio: «Sarà un successo»

ANCONA- Tutto pronto per “Ancona Che Brinda”, la festa di Capodanno organizzata dall’amministrazione comunale in Piazza Cavour con la musica d’autore degli Ex-Otago, la comicità di Max Giusti e il dance part dei Super Star Party Disco. I dettagli della serata sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa alla presenza dell’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, del comandante della Polizia locale, Marco Ivano Caglioti, Emanuel Pastina dell’Universal Events e da alcuni dei protagonisti che saliranno sul palco per far divertire il pubblico, quindi Veronica Key, Davide Domenella e Claudio Ricotti. Si parte alle 21:45 con il concerto degli Ex-Otago, iconico gruppo musicale indie pop nato a Genova nel 2002. Alle 23 spazio alla comicità di Max Giusti che proporrà sketch, momenti di varietà e musica con la sua band. Cabarettista, imitatore, conduttore televisivo di origini marchigiane, sarà lui insieme alle autorità a brindare con il pubblico allo scoccare della mezzanotte. A seguire, fino alle 1.30, il super dance party con i dj e vocalist di Super Star Party Disco. Dalla musica anni ’70, ’80 e ’90, passando per il remember dell’Odissea e delle discoteche storiche marchigiane, fino ai grandi successi di oggi. In consolle Davide e Diego Domenella insieme a Claudio Ricotti e con la voce dell’inconfondibile Veronica Key, accompagnata dal rapper marchigiano Stilo Aka Space, freestyler, che si esibirà con il suo corpo di ballo.

Inoltre, in Piazza Cavour la ruota panoramica sarà in funzione fino alle 22, mentre in via Castelfidardo, a partire dalle ore 20 sarà attivo lo Street Food di Capodanno, iniziativa promossa dalla Teor Eventi con il patrocinio del Comune di Ancona. «La nostra proposta è completa - commenta l’assessore Eliantonio - con un format in grado di soddisfare tutti i gusti. Finalmente, dopo anni, Ancona torna ad organizzare un grande Capodanno di piazza. Come ho sempre detto, il Natale della precedente amministrazione non andava completamente stravolto, ma valorizzato ed implementata la parte relativa al Capodanno, che ha rappresentato il buco nero di quel cartellone». L’Assessore ai Grandi Eventi ha aggiunto che «Capodanno è una serata difficile perché c’è molta concorrenza. Complesso trovare una proposta così completa nel giro di parecchi chilometri. Siamo certi che sarà un successo: è un grande regalo che facciamo alla città di Ancona e a tutti coloro che si muoveranno dall’entroterra e dal nord Italia per iniziare il nuovo anno».

L’Amministrazione si aspetta una grande partecipazione considerato che Piazza Cavour può ospitare circa 10mila persone e per questo invita ancora una volta ad utilizzare le navette per arrivare in centro. «Sono gratuite - ha detto l’assessore alla Sicurezza e Mobilità urbana Giovanni Zinni a margine della conferenza stampa - e sono anche l'unico modo che abbiamo per evitare di intasare il traffico, creare smog e ingorghi che possono far arrivare più tardi al cuore della festa. Le navette coprono ampiamente tutto il territorio e tutte le fasce di orario per andata e ritorno». Il comandante della Polizia Locale Caglioti ha ricordato il regolamento di Polizia Urbana per quanto concerne la somministrazione di alcolici, bevande in vetro, botti e fuochi d’artificio. Dalle ore 21 non è consentito transitare su aree pubbliche detenendo contenitori di vetro in tutta la città fino alle ore 7. Per il 31 dicembre sarà emessa un'ordinanza che vieta, a partire dalle ore 21.30, di introdurre in piazza Cavour bottiglie, contenitori in vetro di qualsiasi tipo e lattine. Sarà inoltre vietato l'asporto di bevande aventi gradazione alcolica superiore a cinque gradi nell'area ricompresa in un raggio di 200 metri dal palco. Per quanto concerne i botti, per le giornate del 31 dicembre 2023 e del 1° gennaio 2024, è vietato in città utilizzare spray urticanti e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi genere e simili nelle strade, nelle piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi siano persone. Sul fronte della viabilità è stata invece emessa una ordinanza che vieta alle auto il quadrilatero di Piazza Cavour, che sarà presidiata da una decina di agenti della Polizia locale.

Come accedere a piazza Cavour

I varchi d'accesso saranno quelli classici della piazza, da lato corso Garibaldi, corso Stamira, e lato bus, varchi presidiati dal personale della sicurezza che controllerà zaini e borse e soprattutto eventuale detenzione di contenitori di vetro che saranno sequestrati. Per raggiungere la festa è consigliato, come sempre, l'utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto delle navette gratuite dedicate che collegano diversi parcheggi della città al centro. I parcheggi di Archi, Tavernelle e dello Stadio del Conero saranno collegati da bus navetta.

Navette per il 31 dicembre

LINEA ROSSA: Dal capolinea Stadio del Conero, transita ed effettua fermate per capolinea Tavernelle/ Park Bersaglieri d’Italia/S. Giacomo della Marca - via Bocconi – piazza Cavour c/o Largo XXIV Maggio (fronte Comune)

LINEA BLU: Dal capolinea piazza Ugo Bassi, transita in area portuale ed effettua le fermate in Via G. Bruno – park Archi – XXIX Settembre c/o statua di Traiano

LINEA VERDE: Dal capolinea park Archi, transita in area portuale ed effettua la fermata in via XXIX Settembre c/o statua di Traiano

LINEA ROSSA: dalle ore 15 alle ore 18:51, con frequenza ogni 42′, dalle ore 18:51 alle ore 22:42, con frequenza ogni 20′ e dalle 22:42 alle 01:58 con frequenza ogni 14’;

LINEA BLU: dalle ore 15:00 alle ore 21:00, con frequenza ogni 30′, dalle ore 21:00 alle ore 01:02 con frequenza ogni 20’ e dalle 01:02 alle 02:00 con frequenza ogni 30’;

LINEA VERDE: dalle ore 15:00 alle ore 20:50, con frequenza ogni 30′, dalle ore 20:50 alle ore 01:19 con frequenza ogni 20′ e dalle ore 01:19 alle 01:49 con frequenza ogni 30’.

Viabilità

Nella giornata del 31 dicembre 2023 dalle ore 20 fino alle ore 2 del 1° Gennaio 2024 è prevista l'interdizione della circolazione veicolare su tutto l’anello circostante Piazza Cavour; sulla BRETELLA VECCHINI prevista l'inversione del senso di marcia esclusivamente per i mezzi del TPL e contestuale interdizione alla circolazione veicolare nel senso opposto a tutte le altre categorie di veicoli. Per VIA VECCHINI vige l'obbligo di proseguire diritti all’intersezione con Via Frediani e con Piazza XXIV Maggio; VIA FREDIANI: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Vecchini per i veicoli provenienti da Via Giannelli; LARGO XXIV MAGGIO: Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Vecchini per i veicoli provenienti da Viale della Vittoria; VIA GIANNELLI: è autorizzata la svolta a sinistra all’intersezione con Largo XXIV Maggio (davanti al Comune) per i veicoli provenienti dalla galleria del Risorgimento; VIA SIMEONI: Interdizione della circolazione veicolare nel tratto compreso tra Corso Stamira e Via Palestro; CORSO STAMIRA: obbligo di svolta a destra all’intersezione con Piazza Stamira in direzione Via Palestro per i veicoli provenienti da Piazza della Repubblica; è inoltre interdetta la circolazione veicolare da Piazza Stamira a Piazza Cavour ad eccezione dei mezzi diretti nell’area di sosta blu in Piazza Stamira lato Corso Garibaldi;

PIAZZA STAMIRA: divieto di sosta e fermata fronte civico n. 23 su tutto il lato sinistro in direzione Via Palestro ad eccezione degli stalli riservati ai disabili;

CORSO MAZZINI: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Largo San Cosma in direzione Via Elia per i viecoli provenienti da Largo Bachelet.

Parcheggi

Ai consueti orari di apertura dei parcheggi è prevista l’apertura straordinaria festiva dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I con utilizzo gratuito. Le giornate interessate dall’apertura straordinaria, dalle ore 10 alle ore 24 saranno nei giorni 31/12/2023 e 1° gennaio 2024.

Servizi

In piazza Cavour saranno operativi 40 addetti al controllo sicurezza, 6 addetti del servizio antincendio oltre ai volontari della Protezione Civile. Saranno tre le ambulanze con 20 soccorritori oltre ad un medico che sosteranno nei punti nevralgici della piazza, lato corso Stamira, lato Corso Garibaldi, piazza Cavour lato bus. Sempre nella piazza, lato palazzo Consiglio regionale e specularmente nei pressi della ruota, saranno sistemati i bagni pubblici oltre ad una toilette per i diversamente abili.