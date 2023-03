Cantieri in centro, è caos parcheggi. I commercianti: «I clienti si lamentano, bene però che la zona venga riqualificata»

ANCONA- Il venir meno di numerosi parcheggi in centro per via dei cantieri, in particolare quello dell’ex Stracca in via Montebello a cui si aggiungerà quello dell’ex Ipsia in via Curtatone, stanno arrecando disagi non solo ai residenti che faticano a trovare posteggio, ma anche alle attività commerciali della zona e ai loro clienti. «Sicuramente il problema parcheggio c’è, i lavori stanno creando non pochi disagi e i clienti si lamentano perché non riescono a trovare posteggio- afferma Patrizia Cappanera, una delle socie della parrucchieria Ivory di via Montebello-. In via Curtatone dove si poteva parcheggiare nelle strisce blu mancano moltissimi posteggi e quelli rimasti sono per i residenti. Se vogliamo la zona riqualificata dobbiamo sopportare i disagi che questo comporta. Questo è l’altro lato della medaglia. Noi non abbiamo avuto un calo del lavoro per questa problematica, i clienti si organizzano per parcheggiare altrove, qui vicino c’è anche un parcheggio sotterraneo». «I disagi ci sono, si lamentano tutti. Non ho riscontrato un calo del lavoro, le clienti continuano a venire, cercano parcheggio in altre vie, qualcuna in via Veneto, altre nel parcheggio coperto in piazza Pertini anche se è molto costoso- dichiara Marina Bonvini, titolare del negozio Marina Estetica in via Montebello-. Sono contenta che la zona verrà riqualificata ma fare tutti questi lavori insieme è troppo, il disagio è davvero grande».

I disagi si avvertono anche nella vicina via San Martino interessata anche dalla chiusura momentanea per lavori nella galleria. «I nostri clienti fanno difficoltà a trovare parcheggio, rimangono imbottigliati nel traffico e arrivano in ritardo, oppure capita che rimandano la lezione- riferisce Alessandro Amici, titolare della palestra Mygym-. Molti ragazzi vengono a piedi, ma quella fetta che viene con l’auto non trova posto e impiega un’ora in più per venire in palestra. Abbiamo riscontrato un calo delle iscrizioni e dei rinnovi. I disagi sono a livello umano ed economico». «Di parcheggi ce ne erano già pochi e per quanto i lavori comportino disagi vediamo il lato positivo perché la zona verrà riqualificata» commenta Marta Abeni della CM Viaggi in via Simeoni.