L’Ancona a Canil, Guidotti: «Il Comune conferma gli impegni presi con Dorico e Del Conero»

L’Assessore allo sport del Comune di Ancona, in merito alla nuova presidenza biancorossa con il ritorno del capoluogo in Lega Pro, ha ribadito gli impegni assunti dall’amministrazione in merito all’impiantistica