La calamita-mosciolo e la t-shirt "Pensati a Portonovo", ecco i souvenir per conquistare i crocieristi

ANCONA- Dalla calamita mosciolo (con mosciolo vero!) alla t-shirt con scritto “Pensati a Portonovo”. Sono alcuni dei souvenir che turisti e crocieristi potranno portarsi a casa in ricordo della visita ad Ancona. L’idea è venuta a Paola Meldolesi, titolare del negozio Meldolesi Sport. «Abbiamo fatto fare questi souvenir per i crocieristi e per i turisti. Da noi potranno trovare la calamita mosciolo con la scritta I love Ancona, t-shirt con scritto “Pensati a Portonovo” e “Pensati in ferie”, ironizzando la frase sulla stola della Ferragni a Sanremo. Sono in arrivo anche i cappellini, altre magliette e i barattoli con l’aria di Ancona» afferma la titolare del negozio che oggi, proprio per accogliere i crocieristi farà orario continuato. La calamita non solo è a forma di mosciolo ma è realizzata con un mosciolo vero e proprio poi lavorato e riempito di gesso. «Abbiamo deciso di anticipare la produzione dei gadget proprio per l’arrivo della prima nave da crociera- spiega Paola Meldolesi-. I souvenir ad Ancona sono pochi così come i turisti. Realizzare questi gadget ci è sembrata un’idea originale». Souvenir simpatici, che piacciono non solo ai turisti ma anche agli stessi anconetani. Basti pensare che la t-shirt con scritto “Pensati a Portonovo” è andata letteralmente a ruba. «Abbiamo dovuto metterla nuovamente in produzione. Molte magliette sono state acquistate da persone di fuori, qualche le ha comprate anche per fare dei regali» afferma la titolare. Il costo della calamita mosciolo è di 6 euro, delle t-shirt dai 25 ai 29 euro.