Wizz Air annuncia una nuova rotta da Ancona: biglietti già disponibili e due partenze a settimana

ANCONA - Wizz Air ha annunciato oggi il lancio di una nuova rotta dall’aeroporto di Ancona per Bucarest. I voli saranno operati dal 13 dicembre 2022 con frequenza bisettimanale (martedì e sabato) con tariffe a partire da 24,99 euro.

Wizz Air continua ad espandere le operazioni in tutta la sua rete con rotte che, nell'inverno 2022-2023, porteranno i suoi passeggeri a scoprire le meraviglie d’Europa e non solo. La compagnia aerea ha ulteriormente incrementato la sua offerta da e per l’Italia con nuovi collegamenti verso gli aeroporti internazionali di Cluj-Napoca e Bucarest in Romania, l’affascinante capitale della Giordania, Amman, e la sempre dinamica e contemporanea Londra. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.