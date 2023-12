E' Natale | Ancona che brilla: tutti gli eventi del fine settimana 16-17 dicembre

ANCONA - Anche nel fine settimana del 16 e 17 dicembre il palinsesto del Natale diffuso anconetano prevede una lunga serie di appuntamenti in tutta la città. In piazza Cavour proseguiranno per tutto il fine settimana e anche nei giorni successivi le attività del mercatino di Natale, aperto fine al 27 dicembre, accanto alla ruota panoramica, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Giochi e attrazioni, soprattutto dei più giovani, proseguono anche in piazza Pertini dove la pista di pattinaggio è aperta dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 24. Nelle chiese di Santa Maria della Piazza e di San Francesco alle Scale è visitabile la mostra di 800 presepi di varie dimensioni provenienti da tutta Italia.

Il “Natale al Viale” propone mercatini di artigianato, artigianato artistico, prodotti tipici natalizi e antiquariato al Viale della Vittoria, dalle 9 alle 20, a cura di Teor Eventi.

Sabato 16 dicembre

In particolare domani, sabato 16 dicembre, il Piano San Lazzaro sarà animato da moltissimi eventi, anche grazie alla sinergia con le iniziative previste dal progetto I sabati del Piano, un quartiere, mille colori.

Il programma prevede: mercatino e animazioni in piazza D’Armi, con Babbo Natale, elfi e artisti di strada, in collaborazione con Confartigianato e con il coinvolgimento degli operatori locali; lo spettacolo dei burattini Teatrino Pellidò ai giardinetti di Corso Carlo Alberto; un ricchissimo programma di eventi nel cartellone “I sabati del Piano”, che coinvolgerà i Salesiani, molti esercizi commerciali, le vie e le piazze con musica, assaggi gastronomici, incontri, interventi teatrali, tornei di biliardino, giochi da tavolo, clown e animazione per bambini, Babbi Natale pronti a ricevere le letterine dei più piccoli. Il programma completo è consultabile a questo link: https://www.comuneancona.it/ event/i-sabati-del-piano/ . In particolare si ricordano, tra le altre iniziative: alle 16,30 nella sala grande dei Salesiani la presentazione della Compagnia Popolare Pasquella di Varano, che partirà per il quartiere toccando tutti i luoghi degli eventi e tutte le attività; alle 17 nella sala piccola dei Salesiani lo spettacolo di clown per bambini (Associazione Le Trombe d’Argento); alle 18 nei locali di Zona Musica (all’interno dell’ex Crass, palazzina a destra) una maratona musicale natalizia; alle 19,30 nella Chiesa dei Salesiani il concerto di Natale della Corale Marini.

Sotto il grande albero di piazza Roma sabato 16 dicembre arriva la musica, con le corali delle scuole e molte altre iniziative. I primi ad esibirsi, alle 9,30 saranno i giovani cantori dell'Istituto comprensivo Pinocchio-Montesicuro, seguiti alle 10 dai ragazzi dei Quartieri nuovi e alle 10,30 dagli alunni delle Scocchera. Il pomeriggio, dopo l'esibizione della Rose's Band (ore 17), alle 18 sarà la volta dell'Istituto comprensivo Margherita Hack, a cui seguirà una esibizione coreutica della Fondazione Arte nelle danza. In via degli Orefici “Arriva Babbo Natale”: la mostra fotografica di Stefano Sacchettoni, accompagnata da letture di brani natalizi.

In via Maratta sono protagoniste arte, cultura e specialità gastronomiche degli operatori del mercato. Dalle 18 è in programma l'esposizione delle tavole di Micol Mancini “Il gabbiano anconetano”. Il cartellone propone inoltre laboratori cocktail di Samuele Carnevali (in collaborazione con Slow Food condotta di Ancona) e l'intrattenimento musicale di Micol Mancini.

Alla Mole Vanvitelliana l'appuntamento è con la realtà aumentata, nella Galleria immersiva “Bello è il brutto e brutto è il bello” (sala didattica). Ma non solo: il Rotary club Conero e l'Accademia Musicale di Ancona offrono “Divertimento in Musica” dalle 16,30 alle 18,30 con attività per grandi e piccini. Alle 16 al Salone delle feste del Teatro delle Muse comincerà l’evento “I luoghi storici del tempo libero”, un viaggio per immagini e racconti nell’Ancona del Novecento. L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

In corso Amendola i bambini potranno consegnare le loro letterine al Babbo Natale del Salesi (ingresso ex stadio Dorico). I Babbi Natale bikers del gruppo Route 76sfileranno inoltre in parata lungo la stessa via con moto addobbate a festa (ore 16). Agli Archi è in programma il concerto della corale dell’Accademia Musicale nella chiesa del Crocefisso (ore 18,45). La corale Burattini si esibirà invece in concerto nella chiesa di Santa Maria dei Servi alle 19,45. La giornata musicale si chiuderà con il concerto di Natale nella Cattedrale di San Ciriaco, tenuto dal coro Universitario del CRUA (ore 21,15).

Domenica 17 dicembre

Domenica 17 dicembre ancora musica in piazza Roma: alle 9,30 del mattino con la corale dell'Istituto comprensivo Novelli-Natalucci (infanzia e primaria) e alle 11,30 con i ragazzi dell'I.c. Ancona Nord. Spettacolo anche nel pomeriggio, con Ama Rock Academy.