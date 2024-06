Irregolari e con divieto di dimora in provincia bivaccano nell'ex Palazzo dell'Enel: scoperti dalla polizia

ANCONA- Bivacchi nell’ex palazzo dell’Enel, tre stranieri finiscono nei guai. Questa mattina le squadre volanti, durante il servizio di controllo del territorio al Piano, hanno notato nell’edificio di via Giordano Bruno, dei giacigli di fortuna, cibo ed indumenti appartenenti a tre persone: due marocchini di 31 e 26 anni e un gambiano di 34 anni. Durante il controllo è emerso che il 31enne era stato colpito dalla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona, applicatagli dal Giudice in sede di direttissima a seguito del suo arresto per rapina, avvenuto due settimane fa. Il marocchino di 26 anni, sprovvisto di documenti d'identità, è risultato invece irregolare sul territorio nazionale, mentre il gambiano era in possesso di permesso di soggiorno scaduto e con validità di pochi mesi. Prima di condurre i tre in questura, i poliziotti hanno chiesto l’intervento di AnconAmbiente per far ripulire l’area.

Il marocchino di 31 anni è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per inosservanza della misura cautelare a cui era sottoposto e, inoltre, gli è stato notificato il provvedimento amministrativo del Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di ritorno ad Ancona per un periodo di tre anni. La misura di prevenzione è stata adottata immediatamente dal Questore di Ancona in considerazione dei suoi precedenti penali per gravi delitti contro il patrimonio e per l’assenza di motivi tali da giustificare la sua presenza nel capoluogo. Per quanto riguarda gli altri due cittadini extracomunitari, sono in corso di valutazione le loro posizioni di soggiorno in Italia.