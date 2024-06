Polizia locale e nuovi uffici. 85 le assunzioni del Comune di Ancona da inizio mandato

Il Comune di Ancona prosegue con il piano assunzionale, dando esecuzione alle linee programmatiche di mandato, Ieri sono infatti scaduti due bandi di concorso per i quali sono pervenute 831 candidature per funzionario amministrativo (ex categoria D, n. 348 domande) e istruttore (ex categoria C, n. 483 domande) a tempo indeterminato full time. I due concorsi, la cui prima prova scritta si terrà al Palaprometeo di Ancona il prossimo giovedì 27 giugno, sono solo l’ultimo tassello dell’attività di reclutamento dell’Amministrazione Comunale: dall’inizio del mandato, ovvero in poco più di un anno, sono state effettuate 85 assunzioni, di cui 52 nel 2023 e 33 dall’inizio dell’anno ad oggi.

Assunzioni e cessazioni da inizio mandato

Ad aver beneficiato di questo incremento di personale è stato in primo luogo “il Corpo di Polizia Locale perché - spiega l’Assessore alle Personale Orlanda Latini - come avevamo anticipato ad inizio mandato, a questo settore sono riservate, nell’ottica di un decisivo potenziamento, le maggiori assunzioni nell’arco del triennio”. Anche altre strutture hanno potuto giovare dell’ingresso di nuove unità per sostituire il personale non più in carica, ma anche per rafforzare i settori tecnici, come Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile. L’esigenza di nuove assunzioni nasce anche da 93 cessazioni di rapporto di lavoro (66 nel 2023 e 27 da gennaio ad oggi) legate a pensionamenti, mobilità e dimissioni a seguito di partecipazione ad altri concorsi presso altri enti.

Concorsi pubblici in svolgimento

Oltre ai bandi scaduti ieri, sono tre i concorsi pubblici (per un totale di 27 nuove unità) per i quali il Servizio Risorse Umane sta procedendo con l’espletamento delle ultime prove concorsuali per arrivare alle graduatorie definitive. Nello specifico verranno assunti 15 nuovi agenti della Polizia Locale (la prova orale è prevista i giorni 1, 2 e 3 luglio), 7 funzionari alle opere pubbliche e Protezione Civile (le prove orali si sono svolte nei giorni 10 e 11 giugno) ed infine 5 funzionari tecnici esperti in pianificazione urbana e ambientale (per i quali la prova orale è prevista per il prossimo 20 giugno).

Prossimi bandi di concorso

Per attuare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2024/2026 approvato dalla Giunta comunale, l’ente dorico bandirà nei prossimi mesi ulteriori tre concorsi pubblici: uno per Istruttore geometra o perito (Ex Cat. B), uno per collaboratore tecnico-operaio (Ex Cat. B) ed uno per Assistente Sociale.