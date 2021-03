Aeroporto, 11 nuove mete e 6 compagnie, Acquaroli: «Si torna a volare»

La Regione fa sapere che sono stati valutati gli esiti delle domande di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’aeroporto marchigiano

«Covid permettendo nelle Marche si torna a volare»: una frase breve che il presidente della regione Francesco Acquaroli scrive sui social per riassumere la volontà dell'amministrazione regionale di ampliare il ventaglio di voli pronti a decollare dalle Marche. «11 nuove rotte dalle Marche e 6 compagnie - annuncia su Facebook - Bando pubblico per l'assegnaione di aiuti e compagnie».

Con una nota l'amministrazione regionale fa sapere che sono stati valutati gli esiti delle domande di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’aeroporto dorico e dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a compagnie aeree. «La commissione esaminatrice - si legge nel comunicato - ha approvato le domande di sei compagnie che hanno proposto 11 nuove rotte. I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata, dalla Regione, la settimana prossima». Intanto pochi giorni fa è stato annunciato il ritorno del collegamento Vueling da e per Barcellona a partire dal 21 giugno. Ancor prima era stata la Wizzair ad informare della nuova rotta Ancona-Tirana, attiva dal 4 giugno.