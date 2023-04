Festa della Liberazione: la Fiom Cgil incontra Adelmo Cervi ultimo supestite dell'eccidio del fratelli Cervi

ANCONA- Adelmo Cervi, ultimo testimone dell’eccidio dei fratelli Cervi, sarà ad Ancona ospite della Fiom Cgil di Ancona che, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, ha organizzato un’assemblea provinciale. Con l’occasione Cervi presenterà il suo ultimo libro, “I miei sette padri”. L’assemblea è in programma mercoledì 26 aprile presso la sede della Cgil, in via Primo Maggio, dalle 9:30 alle 14. Sarà presente Samuele Lodi, segretario nazionale con delega alla cantieristica navale: nel corso dell’assiste sarà infatti anche illustrata la situazione degli appalti nella cantieristica anconetana. Sarà inoltre l’occasione per rilanciare la manifestazione del 6 maggio a Bologna, promossa da Cgil, Cisl e Uil.