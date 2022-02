L’Ancona7 se la gioca al Cantascout: arriva l’incoraggiamento del sindaco

Un contest nazionale tra scout dove esprimere le proprie doti canore e, allo stesso tempo, inviare il proprio messaggio in un modo originale e divertente. Il Cantascout, popolare concorso riservato allo scoutismo, è arrivato all’edizione 2022 e tra i partecipanti c’è anche un pezzo del capoluogo marchigiano. Si tratta del gruppo Ancona7 che, sia per quanto riguarda i capi sia per quanto riguarda i più giovani, sta partecipando alla gara nella speranza di vedersi premiato nonostante la folta e simpaticamente agguerrita concorrenza.

I ragazzi e le ragazze, in questa partita, hanno una tifosa in più. Una tifosa speciale come il sindaco Valeria Mancinelli che ieri, attraverso i propri social, ha incoraggiato tutta la cittadinanza a votare per questi ragazzi attraverso gli indirizzi Facebook designati: «Abbiamo bisogno di te – ha postato il primo cittadino anconetano - Il gruppo scout Ancona 7 sta partecipando ad un *contest musicale* e per vincere ha bisogno del tuo voto. Si può votare fino a lunedì 21 febbraio ore 22. Se lasciate un "mi piace" regalate 1 punto, se mettete la reaction con il cuore 2 punti. Buon ascolto e facciamo vincere i nostri scout anconetani!».