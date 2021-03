Anaao Assomed Marche, Mercante: «I medici liberi professionisti non vengono vaccinati»

Il segretario regionale di Anaao Assomed Marche, Oriano Mercante, lancia l'allarme: «Il tema dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari oscura un problema ben più grave che viene completamente ignorato e che riguarda una parte di sanitari che non riescono a vaccinarsi pure avendolo richiesto e sollecitato. Si tratta dei colleghi liberi professionisti che svolgono comunque allora attività e che vengono spesso a contatto anche con persone fragili».

Mercante prosegue: «Per questi colleghi non vi è una tutela da nessuno - prosegue - né da parte dell'ordine dei medici che pure riscuote la loro quota associativa annuale nè da parte dell'Asur che dovrebbe tutelare gli operatori sanitari. Ci risulta che almeno alcune decine di colleghi non riescono ancora a vaccinarsi pur avendolo richiesto, così come risulta che sono stati effettuate vaccinazioni a numerosi amministrativi del comparto Sanità e non solo in tutta la Regione Marche compresi una parte dei dipendenti dello stesso Ordine professionale. Ciò è inaccettabile».

Anaao Assomed Marche rivolge l'appello a medici e operatori sanitari a segnalare la loro posizione alla nostra associazione. «Una volta raccolte le posizioni – assicura Oriano Mercante - provvederemo a inoltrare in forma completamente gratuita avvalendoci della nostra struttura legale, un esposto alle competenti autorità giudiziarie e chiederemo l'immediata esecuzione delle vaccinazioni configurandosi una responsabilità anche penale per i soggetti già citati nel caso i colleghi si ammalino nell’esercizio della loro attività». Sul tema dell’obbligo vaccinale il principale sindacato di medici e dirigenti sanitari osserva che è paradossale la posizione di chi propone l'obbligo vaccinale quando: «non vi sono sufficienti vaccini per tutti gli anziani over 80, con circa il 25% vaccinato nella Regione Marche, non vi sono sufficienti evidenze che il vaccino protegga dalla trasmissione del virus e non vengono vaccinate le persone che ne hanno diritto compresi operatori sanitari che lo richiedono».