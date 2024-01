Ampliamento SS16: la viabilità cambia per un anno

ANCONA- A seguito di lavori dell'ANAS per l'ampliamento della Statale 16 “Adriatica”, dal 19 gennaio al 31 dicembre 2024, per garantire l'accesso al cantiere e la sicurezza della circolazione, il Comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione del traffico nella zona di Barcaglione, in Via Metauro e in Via Redi, con i seguenti provvedimenti:

VIA BARCAGLIONE c/o 25 e VIA METAURO:apposizione di segnaletica verticale, visibile anche durante le ore notturne. Viene autorizzato il transito in via Barcaglione in deroga al divieto di transito per mezzi con massa superiore a 5 tonnellate.

VIA REDI:(tratto chiuso lato rotatoria di via Zazzini): interdizione della circolazione veicolare in corrispondenza del cavalcavia che attraversa la Statale SS 16.