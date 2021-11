Annullata la Commissione consiliare Amp: «Il sindaco non c'è, atteggiamento irrispettoso»

Annullata la Quinta Commissione consiliare sull'Area marina protetta. A scriverlo in una nota sono Gianluca Quacquarini (Gruppo Misto - Democrazia Collettiva) e Francesco Rubini (Altra Idea di Città). «Alle ore 16 si sarebbe dovuta tenere la Commissione quinta con ad oggetto uno dei tanti approfondimenti sull’istituzione dell’area Marina protetta; approfondimenti chiesti dalla maggioranza per continuare a perdere altro tempo senza decidere sostanzialmente mai nulla. Nella commissione odierna avremmo dovuto ascoltare in audizione il Comitato a favore dell’istituzione della stessa Amp ma, a poche ore dall’orario di convocazione, siamo venuti a sapere che la Commissione non si terrà e sarà rinviata a data da destinarsi. Motivo? Assenza del Sindaco comunicata in mattinata con il solito atteggiamento piuttosto arrogante e poco rispettoso».

Prosegue il comunicato: «Un fatto grave, non solo perché dimostra ancora una volta la totale sudditanza dei Presidenti di Commissione alla volontà del Sindaco e della Giunta (con buona pace dell’autonomia e dell’indipendenza del Consiglio Comunale dal potere esecutivo), ma sopratutto perché, nel caso specifico, palesa nuovamente la volontà dell’Amministrazione di affossare con ogni mezzo l’Area Marina Protetta del Conero. Stante una tale situazione non ci resta che lavorare tutti intensamente al fine di promuovere il prima possibile il Referendum consultivo così come proposto dal Comitato promotore. Siano una volta per tutte i cittadini ad esprimersi democraticamente e liberamente».