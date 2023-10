Mercatino solidale degli abiti: il ricavato per regalare un corso di sartoria a 10 donne

ANCONA - Abiti usati da donna, uomo e bambini ma anche accessori come borse, sciarpe e collane. Sarà un vero e proprio mercatino per ridare nuova vita a vestiti in buono stato che da troppo tempo stazionano nell’armadio quello allestito da Amad, Associazione Multietnica Antirazzista Donne, presso la sede di via Macerata 24 ad Ancona.

Appuntamento sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 10 alle 19 per chi vorrà acquistare i capi vintage e nell’occasione conoscere anche l’associazione che da tempo, attraverso diverse progettualità, si occupa di valorizzare le donne provenienti da ogni parte del mondo, anche dando alle stesse nuove opportunità attraverso la formazione.

In particolare il mercatino solidale avrà lo scopo di raccogliere fondi per permettere a dieci donne di partecipare ad un corso di sartoria con l’acquisto di attrezzatura e materiale necessario per imparare. Si compie dunque un atto di solidarietà mentre si cerca di scovare l’abito second-hand del cuore e al contempo si va nella direzione dell’economia circolare e del riciclo.

Così sorride anche l’ambiente, mentre a piccoli prezzi ti rifai il guardaroba.