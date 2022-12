Chiusura ambulatori Asur: «Non si tolga un servizio ai cittadini»

FALCONARA - «i cittadini con le tasse pagano gli stipendi anche alla dirigenza ASUR, darsi da fare per non complicargli la vita, trovando una soluzione per lasciare tutti gli ambulatori a Castelferretti, è il minimo che possano fare». Questo ha dichiarato Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale, per le Marche, del Popolo della Famiglia, commentando la notizia della delocalizzazione degli ambulatori ASUR di Castelferretti

«Siamo a conoscenza dell'impegno del Comune per trovare altri locali - continua Sebastianelli - ma, da quanto apprendiamo dalla stampa, la prospettiva sarebbe quella di lasciare il solo centro prelievi. Non basta. Anche gli altri ambulatori (Umee e Umea) devono restare a Castelferretti. I cittadini - conclude - sono già spesso costretti a rivolgersi, a pagamento, a strutture private per effettuare esami che la sanità pubblica non riesce a garantire in tempi ragionevoli a causa delle liste d'attesa. Ora si vedono anche spostare alcuni ambulatori. Non ci è chiaro se il contratto in scadenza sia la proprietà dei locali a non volerlo rinnovare o se sia l'Asur a non chiederne il rinnovo. La seconda ipotesi, se fosse azzeccata, sarebbe davvero grave e lascerebbe pensare a una scelta fatta per risparmiare sui costi. Non si può tagliare sulla salute dei cittadini. Il Popolo della Famiglia invita il Comune di Falconara a perseverare nel cercare una soluzione e la Regione Marche, dalla quale dipende l'ASUR, a intervenire in tempi rapidi per risolvere questa incresciosa situazione»