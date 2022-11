Disdetta del contratto di locazione, gli ambulatori si trasferiscono: le nuove sedi

FALCONARA - La direzione di Area Vasta 2 informa la cittadinanza che, a seguito di disdetta di contratto di locazione, dovrà lasciare libero l’immobile di via Giordano Bruno 82 a Castelferretti alla data del 31 dicembre prossimo. Attualmente nello stabile sono dislocati i servizi UMEE, UMEA, ADI e centro prelievi del sangue. L’azienda sanitaria si è attivata da tempo per trovare soluzioni alternative atte a continuare a garantire tutti i servizi erogati alla cittadinanza ed infatti ha previsto il trasferimento dell’ADI a Falconara Marittima presso il poliambulatorio di via Fratelli Rosselli 11 (il cui immobile è di proprietà dell’azienda sanitaria stessa) mentre per i servizi UMEE ed UMEA si provvederà al loro trasferimento all’interno dell’Ospedale di Comunità di Chiaravalle, in spazi adeguati che saranno riqualificati con lavori attualmente in corso. Per il servizio dei prelievi del sangue si ribadisce che si sta cercando di mantenerlo in loco in spazi in via di individuazione essendo il punto prelievi una tipologia di attività che maggiormente impatta sulla popolazione e nella fattispecie su quella anziana. Pertanto tutti i servizi continueranno ad essere garantiti anche se in sedi diverse e a poca distanza dalle precedenti.