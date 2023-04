L'ambasciatore della Repubblica Ellenica in visita ad Ancona: in Prefettura si è parlato anche di migranti

Il Prefetto di Ancona Darco Pellos ha incontrato, nella mattinata di oggi, in Prefettura, l’Ambasciatrice della Repubblica Ellenica in Italia Eleni Sourani. Al centro del colloquio, durante il quale sono stati riaffermati i rapporti di amicizia e di collaborazione tra i due Paesi, le tematiche di interesse commerciale e turistico.

Il Diplomatico, per la prima volta in visita ad Ancona, ha mostrato grande apprezzamento per il territorio e soprattutto per il comparto economico e turistico.L’incontro è stato anche l’occasione per uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, con specifico riferimento al forte incremento di arrivi di immigrati.