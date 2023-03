Il nuovo ambasciatore dell'Azerbaijan in visita al Comune di Ancona

ANCONA - Il sindaco Valeria Mancinelli ha ricevuto stamane la visita del nuovo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dell'Azerbaijan Rashad Aslanov, accompagnato da una delegazione di cui fanno parte anche referenti dell'Istituto Italia per l'Asia che si occupa di costruire e consolidare relazioni tra Paesi asiatici, Europa e Italia.

L'Ambasciatore ha spiegato al Sindaco di avere una pregressa conoscenza di Ancona, del suo tessuto imprenditoriale e del suo porto, molto conosciuto nel suo Paese – ha detto- e frequentato da uomini di affari oltre che per turismo, e di essere interessato a stringere e approfondire relazioni con la città e tutto il territorio marchigiano, facendo presente le opportunità di investimenti in Azerbaijan che -con i suoi dieci milioni di abitanti- è un importante mercato di sbocco, così come un fornitore di energia che sta registrando un importante incremento nelle esportazioni di gas. Il sindaco- con il quale al termine dell'incontro si è svolto un cordiale scambio di doni- ha ascoltato con interesse le valutazioni espresse dall'Ambasciatore sottolineando il ruolo centrale dello scalo dorico ma anche di altri comparti, quali il manifatturiero, sottoscrivendo le opportunità concrete di scambio che esistono tra i due Paesi e con le Marche in particolare, con il diretto coinvolgimento delle imprese e degli istituti che le rappresentano.