Amazon all'Interporto, ora si vede la luce: firmato l'accordo preliminare con Scannel

Nella tarda serata di ieri il Cda di Interporto Marche Spa si è recato a Palazzo Raffaello per comunicare al Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli che è stato sottoscritto un contratto preliminare sulla piena proprietà di un’area di terreno - epurata dei diritti edificatori - e dei dirirri edificatori per 27.000 mq. Tutto funzionale, spiega una stessa nota dell'Interporto, alla "realizzazione di un insediamento produttivo con destinazione a piattaforma logistica di dimensioni rilevanti secondo il progetto urbanistico posto a base delle Delibere di Approvazione; i diritti di servitù relativi all’utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate da Interporto Marche Spa (strade, fognature e altri impianti) all’interno dell’Area Interportuale e per la realizzazione della nuova strada".

«In meno di otto mesi abbiamo recuperato i rapporti con la nostra controparte Scannell - spiega Massimo Stronati, presidente di Interporto Spa - e avviato un proficuo iter lavorativo. Il cammino è stato lungo, complesso e irto di ostacoli, ma la coesione del CdA di Interporto, supportato dal team dei consulenti legali, che ringraziamo per averci seguito in questo percorso, hanno reso possibile finora il corretto svolgimento dell'iter contrattuale entro i termini previsti. L'operazione di oggi è un altro tassello propedeutico alla nascita del polo logistico che darà un impulso formidabile all'economia e in particolare alla mobilità sostenibile su rotaia. Il polo logistico in Vallesina è una grande occasione per le Marche e noi stiamo mantenendo la promessa fatta pochi mesi fa. Oggi siamo ancora più vicini a questo traguardo». La Regione, nel prendere atto della comunicazione del CdA, esprime grande soddisfazione per tutte le opportunità che potranno derivare dalla positiva conclusione della vicenda. A breve è prevista la stipula del contratto definitivo con lo sviluppatore Scannell.