"Vetrina della giovane danza d'autore": l'AMAT cerca talenti:

Una concreta opportunità di esperienza professionale e di avvio alla carriera per giovani artisti, quella offerta dall’AMAT - unico ente per la Regione Marche riconosciuto dal MiC come soggetto di promozione e formazione del pubblico per le attività coreutiche - con la possibilità di partecipare alla Vetrina della giovane danza d’autore promossa dal Network Anticorpi XL di cui AMAT è partner per le Marche che avrà luogo a Ravenna dal 15 al 18 settembre all’interno di Ammutinamenti – Festival di Danza Urbana e d’Autore. I progetti per partecipare alla Vetrina – che rappresenta un importante momento di visibilità a livello nazionale per giovani coreografi e danzatori - dovranno essere inviati entro le ore 12 del 27 marzo.

La call si rivolge ad autori e autrici italiani nonché formazioni, collettivi, gruppi-compagnie che operano nell’ambito della danza contemporanea e di ricerca e della performing art senza limiti di età (purché maggiorenni) e che creano spettacoli da meno di 5 anni, ovvero che hanno realizzato la loro prima produzione a partire dall'anno 2017. È possibile presentare la propria candidatura per le sezioni IN e OUT. La commissione artistica è composta da tutti i partner del Network. La Vetrina della giovane danza d'autore dopo la sperimentazione dello scorso anno, conferma anche per questa edizione il suo formato “eXtra”: non solo un momento significativo di spettacolo attraverso il quale poter condividere il proprio progetto artistico, ma anche un percorso di accompagnamento finalizzato all'acquisizione di strumenti e conoscenze utili alla presentazione della propria creazione e che possa contribuire alla crescita professionale dei partecipanti. La Vetrina della giovane danza d’autoreeXtra prevede un ciclo di incontri online tra giugno e settembre con professionisti e professioniste del settore nei quali saranno condivisi con autori e autrici selezionati strumenti e nozioni utili a orientarsi e districarsi tra gli aspetti amministrativi, organizzativo-gestionali e tecnici della produzione e della circuitazione.

Il Network Anticorpi XL è la rete italiana dedicata alla giovane danza d'autore. Nata nel 2007, coinvolge attualmente 38 operatori di 16 regioni e rappresenta un esempio concreto e significativo di promozione della nuova generazione di coreografi e coreografe italiani. Una rete di operatori che propone un’articolata gamma di azioni volte a rispondere alle necessità di autori e autrici nelle differenti fasi del loro percorso di crescita e maturazione, dagli esordienti che nella fragilità di un segno autoriale ancora in elaborazione cercano esperienze formative, di scambio, tutoraggio e di confronto, ad autori e autrici che si sono già distinti per una cifra artistica definita e che desiderano sperimentarsi con i processi di creazione più complessi. La call completa è online nel sito www.networkdanzaxl.org