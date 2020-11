Network In-Box, l'Amat sostiene il lavoro degli artisti emergenti marchigiani

MARCHE - Il lavoro dell’AMAT a sostegno degli artisti marchigiani prosegue a livello nazionale con la rinnovata adesione dell’ente marchigiano di promozione dello spettacolo dal vivo al progetto nazionale In-Box, una rete a sostegno della scena teatrale contemporanea, di artisti e compagnie emergenti attiva da tredici anni ideata da Straligut Teatro (Siena) alla quale aderiscono importanti realtà nazionali di natura eterogenea e tra loro diversificata, festival, teatri stabili e enti di promozione.

In questo modo grazie alle reti attivate dall’AMAT con gli operatori del settore in Italia, accanto al circuito dedicato alle esperienze di danza con il network Anticorpi Explo e a quelle musicali con Glocal Sound. Giovane musica d’autore in circuito, anche le produzioni teatrali marchigiane hanno la possibilità di far parte di un importante scenario nazionale. In-Box definisce emergenti quelle compagnie le cui opere hanno un alto livello artistico a cui non corrisponde ancora un'adeguata visibilità presso pubblico, operatori e critica. Grazie alla trasversalità di sguardi dei componenti della sua rete, il progetto seleziona spettacoli capaci di dialogare in maniera incisiva con più pubblici rappresentando al meglio il tempo presente. Attraverso la sua azione promozionale e distributiva In-Box intende contribuire al rinnovamento del teatro italiano sostenendo la continuità della ricerca artistica e la dignità economica del lavoro delle compagnie attraverso l'acquisto di repliche a cachet di spettacoli già prodotti. Per fare questo In-Box offre un tour di repliche a cachet fisso, visibilità presso operatori e stampa, confronto con il pubblico in contesti anche molto diversi fra loro, trasparenza nei rapporti e nelle condizioni contrattuali. In-Box dal Vivo è l'evento centrale del progetto: fase finale di selezione degli spettacoli, momento di confronto e lavoro comune per la giuria e la rete, occasione di grande visibilità per gli artisti ospitati, vetrina del teatro contemporaneo emergente in grado di attirare pubblico, operatori, stampa. Per partecipare al bando (scaricabile su www.amatmarche.net) c'è tempo fino al 29 dicembre.