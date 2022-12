Il cuore degli italiani per le Marche: su GoFundMe donati più di 3.300 per l’alluvione

Anche quest’anno gli italiani hanno mostrato di non tirarsi indietro quando si tratta di aiutare chi è in difficoltà: in totale sono stati raccolti 16 milioni di euro per le varie cause nazioonali e non. Lo comunica la piattaforma GoFundMe in base al numero di donatori - complessivamente 300mila in Italia - di tutte le raccolte fondi organizzate nel 2022.

Di questi, oltre 3.300 hanno deciso di dare il proprio contributo dopo l’alluvione che ha colpito le Marche lo scorso settembre, causando vittime, feriti e sfollati nell’area di Senigallia. Sulla piattaforma sono stati raccolti più di 135mila euro per fronteggiare l’emergenza e per aiutare i familiari delle vittime. In particolare non verrà dimenticata la storia di Simone Bartolucci, che ha perso prima la sorella e poi la madre: la raccolta avviata dai suoi amici per aiutarlo a ripartire ha toccato il cuore dei duemila italiani che vi hanno aderito.