Alluvione, Acquaroli fa una (prima) stima dei danni economici: un miliardo di euro

SENIGALLIA - E' stato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, a fare la conta dei danni dell'alluvione che ha devastato il senigalliese e non solo lo scorso 15 settembre portando via 13 vite: circa un miliardo di euro, anche se la stima è solo provvisoria. Acquaroli ha parlato dal palco del teatro La Fenice di Senigallia durante l'assemblea di Confindustria.

Il governatore ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici. Nelle prossime ore dovrebbe essere stilato un "preventivo" di risorse necessarie per la messa in sicurezza del territorio. Domani Acquaroli incontrerà il ministro per la Protezione Civile Sebastiano Musumeci per un agiornamento sulla situazione post-alluvione.

All'assemblea di Senigallia hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Carlo Bonomi, presidente nazionale Confindustria.