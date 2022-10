Acqua e fango tornano a spaventare le Marche: «Si rischia di essere portati via dal fiume»

FABRIANO / MATELICA - Acqua e fango tornano a spaventare le Marche. Esondazioni nel fabrianese, fino alla zona di Matelica. L’allarme viaggia già via social. Sul gruppo “Fabriano”, Sara Sandroni ha postato foto e appello a restare in casa:

«Sono tornata viva per miracolo da Matelica, consiglio vivamente a chi deve andare di restare a casa perché è successo come il 15 settembre ! Una grande quantita ' di acqua marrone ha allagato tutta la strada, oltre la pioggia che impediva la visuale in macchina non si riusciva a proseguire, per fortuna sono riuscita a non rimanere impantanata nel fiume d'acqua che ha allagato tutta la strada e ora sono a casa a Fabriano. Non andate verso Matelica per carità si rischia di essere portati via dal fiume d'acqua come è successo il 15 settembre!! Io mi sono ripresa ora ma ho avuto un brutto attacco di panico».