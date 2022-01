Pronto il piano neve: in allerta con i mezzi spazzaneve e spargisale

Pronti ad intervenire gli uomini e i mezzi del Comune di Ancona in caso di aggravamento delle condizioni meteo. Da ieri sera e durante la notte, attivi i mezzi spargisale sull’asse Nord -Sud. «A seguito dell’allerta meteo per neve - si legge nella nota - prevista dal tardo pomeriggio di oggi fino a domani, lunedì 10 gennaio, nelle frazioni di alta collina (le previsioni ipotizzano nevicate con accumuli di 10/15 cm e nevischio in città) l’assessorato alle Manutenzioni e Protezione Civile ha predisposto l’intervento di uomini e mezzi secondo il piano neve comunale. Il magazzino comunale già dalla scorsa notte ha messo in strada un servizio di spargisale, che sarà attivo anche durante la prossima notte, lungo l'asse Nord/Sud e relativi svincoli, la Cameranense, via Filonzi, via Conca, via Barcaglione etc».

In allerta e pronti ad intervenire «i quattro mezzi spazzaneve e spargisale che saranno impiegati soprattutto nelle frazioni e per rispondere alle richieste di intervento. Il piano neve prevede la ripartizione della città in 14 zone ognuna seguita da una ditta incaricata di garantire la pulizia delle strade». «Dopo le riunioni con Protezione civile e Prefettura – spiega l’assessore alla Protezione civile comunale Stefano Foresi, - abbiamo attivato il nostro piano neve e un monitoraggio costante del territorio in modo da intervenire prontamente in caso di grave peggioramento delle condizioni meteo».