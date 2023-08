Caldo e afa, arriva l'allerta arancione su Ancona

ANCONA- Bollino arancione domani per il capoluogo dorico, per quanto riguarda il caldo. Temperature elevate (percepita circa 35 gradi) e rischio salute per le persone fragili, soprattutto gli anziani. Il bollettino è stato emesso dal Ministero della Salute. Allertati, come da routine, i servizi sanitari e sociali, anche se in tanti si sono rivolti al Pronto soccorso anche negli scorsi giorni.