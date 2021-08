Sos caldo, il Comune mette a disposizione condizionatori portatili

Domenica le temperature percepite potrebbero toccare i 33 gradi. L'amministrazione comunale ricorda i servizi per i cittadini indigenti e non autosufficienti

Le temperature elevate continuano a contrassegnare queste giornate di agosto, mettendo alla prova i residenti e in particolare gli anziani e i soggetti fragili. Il Comune a tal proposito ricorda che «presso la Residenza comunale per anziani “Benincasa” è attivo un numero telefonico 071/54488 (7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 13 alle 18) per fornire informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili e sulla cautele da adottare. Si ricorda inoltre che sono disponibili condizionatori portatili per le situazioni di particolare criticità relative ad anziani non autosufficienti e indigenti, che ne facciano richiesta. Maggiori informazioni a questo riguardo ai numeri 071/2222177-2225168».

L'allerta ondate di calore che attende i cittadini nel fine settimana, è peraltro contenuta al livello 1 con temperature percepite fino a 33 gradi (domenica). Lo rende noto il centro nazionale del Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla Salute che puntualmente informa il Comune di Ancona in merito alla previsione delle ondate di calore le quali, quando raggiungono i livelli più alti (livello 3) e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze.