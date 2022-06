Allarme afa, i consigli del Comune ai cittadini: "Lavatrici solo a pieno carico, riutilizzare l'acqua per gli alimenti"

ANCONA - Le alte temperature che si stanno registrando in questi giorni e che potrebbero proseguire anche nei prossimi, obbligano tutti ad assumere atteggiamenti più virtuosi riguardo l’utilizzo della risorsa idrica. “Sempre l’utilizzo corretto dell’acqua è una buona norma a maggior ragione quando ci sono periodi caratterizzati da caldo intenso” precisa l’assessore all'Ambiente, Michele Polenta.

Pertanto l'Amministrazione chiede la collaborazione di tutti i cittadini per un uso estremamente responsabile dell'acqua potabile, ai soli fini igienici ed alimentari, evitando usi impropri e sprechi. “Nonostante non abbiamo problemi attualmente sul fronte dell'approvvigionamento idrico - continua l'assessore Polenta – dobbiamo però cercare di preservare le nostre risorse idriche. Il Comune di Ancona nel periodo compreso tra settembre e giugno è alimentato costantemente dalla sorgente di Gorgovivo e solo nel periodo estivo, per far fronte ai maggiori consumi dell’area costiera, viene integrata fino al 30% da acqua proveniente da pozzi. Perciò invito i cittadini ad un utilizzo consapevole dell'acqua”.

L'amministrazione ha invitato la cittadinanza anche a ridurre le innaffiature di giardini, ad attivare i sistemi automatici soltanto di sera, quando è minore l’evaporazione e, dove è possibile, a non utilizzare l’acqua dell’acquedotto.

Inoltre, alcuni comportamenti quotidiani consentono di non consumare inutilmente questa importante risorsa. Ecco quindi alcuni semplici consigli che in tutte le famiglie è semplice adottare: