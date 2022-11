ANCONA - Merce scaduta pronta alla vendita, mancata esposizione della licenza e il personale non aveva le dotazioni obbligatorie per l’abbigliamento. Il mini market di piazzale Loreto è stato sanzionato dalla divisione amministrativa della polizia con una sanzione di quasi 3mila euro.





La multa è scattata durante i controlli effettuati ieri. 2.333 euro riguarda la sanzione per la merce scaduta (poi sequestrata), 258 per la mancanza delle sopravesti obbligatorie 308 euro per la mancata esposizione della licenza