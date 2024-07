Aliment-Azione per la salute: comincia il ciclo di quattro incontri con medici e dietisti

ANCONA – Al via il ciclo di quattro incontri sul tema dell’alimentazione all’interno del programma ‘Estate in movimento’. Domani, martedì 16 luglio, al Parco Forte Altavilla a partire dalle 18.30 si terrà l’incontro sulla valutazione dello stato nutrizionale. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Manuela Caucci, interverranno il Dottor Paolo Orlandoni, medico nutrizionista e direttore SOSD Nutrizione e la Dottoressa Alice Campanari, dietista e SOSD Nutrizione, entrambi della Clinica IRCCS-INRCA di Ancona.

Il secondo incontro sarà venerdì 26 luglio alle 18.30 presso il Parco della Cittadella e tratterà le problematiche nutrizionali dell’anziano; insieme al Dottor Paolo Orlandoni, sarà presente anche la Dottoressa Giulia Giulioni, dietista SOSD Nutrizione della Clinica IRCCS-INRCA di Ancona. Dopo lo stop nel mese di agosto, gli incontri proseguiranno giovedì 12 settembre e giovedì 26 settembre.

Giovedì 12 l’incontro sarà alle 18 presso il Parco degli Ulivi di Collemarino e verterà sulla sarcopenia, insieme alle Dottoresse Marina Taus, medico dietologo e direttore SOD Dietetica e Nutrizione Clinica AOU delle Marche, e Nadia Francucci, dietista e SOD Dietetica e Nutrizione Clinica AOU delle Marche. Giovedì 26 settembre alle 18 il ciclo di incontri si concluderà al Parco Belvedere sul tema delle indicazioni per la corretta alimentazione e sani stili di vita con la Dottoressa Marina Taus ed il Dottor Loris Angeli Temperoni, dietista e SOD Nutrizione Dietetica e Nutrizione Clinica AOU delle Marche.

Il progetto è organizzato da Uisp Sport per tutti con il sostegno della Rete città sane dell'Assessorato ai servizi sociali del Comune di Ancona e del Piano regionale di prevenzione Marche 2020/2025. La partecipazione è gratuita. Gli incontri sono dedicati agli iscritti al progetto ‘Estate in movimento 2024’. Per info e iscrizioni contattare: 320/8337942.