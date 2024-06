"Alex Bravo", da Senigallia a Jesi: la fiction di Canale 5 allarga gli orizzonti e sbarca nella Vallesina

JESI – È Jesi la città prescelta per le riprese conclusive della serie Tv “Alex Bravo, poliziotto a modo suo” che andrà in onda su Canale 5 il prossimo inverno. La fiction, che ha in Marco Bocci l’attore protagonista, e che aveva come base Senigallia, ha allargato il suo orizzonte anche ad altre realtà della provincia, in particolare la Vallesina. E Jesi diventa protagonista con un doppio appuntamento, diventando la location di una delle parti centrali della serie televisiva.

Si comincerà martedì 25 con le riprese che inquadreranno l’uscita di Jesi della superstrada e si concentreranno poi nel quartiere Minonna. Qui, nel tratto compreso tra la rotatoria e l’interruzione del ponte, sarà girata una scena action. Per l’occasione alcuni residenti del quartiere saranno coinvolti come comparse. Da mercoledì 26, invece, e fino a venerdì 28, le riprese saranno all’interno di Palazzo Pianetti per rappresentare un altro importante momento della fiction che ovviamente non può essere svelato. A tal fine, nei tre giorni di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28, i camion ed i mezzi della produzione delle riprese occuperanno Via XV Settembre con modifiche alla viabilità ed ai parcheggi che saranno opportunamente segnalati con apposita cartellonistica. Per i residenti, come già accaduto in occasione del Palio di San Floriano, sarà riservata nei tre giorni una intera fila dei parcheggi delle Conce.

«Una bella occasione per Jesi - rimarca l’assessore al turismo Alessandro Tesei - che abbiamo accolto con grandissimo piacere. Ed è solo la prima di una nutrita serie di produzioni che si stanno affacciando nel nostro territorio. Ce ne sarà a breve un’altra, con il comico ed attore Alessandro Siani e la partecipazione di Leonardo Pieraccioni. È la dimostrazione che investire in questo settore, attraverso il protocollo sottoscritto con i Comuni della Vallesina, dà risultati concreti. Le riprese di questa fiction hanno coinvolto infatti anche altri centri del territorio, come nel recente caso di Montecarotto. È un vento che va alimentato con sempre maggiore incisività».