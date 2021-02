Università Politecnica delle Marche: Alessia è presidente del Consiglio Studentesco

Oggi, lunedì 15 Febbraio, si è tenuta la prima seduta del Consiglio Studentesco dell’Università Politecnica delle Marche del biennio 2020/2022. I rappresentanti sono stati eletti a seguito delle elezioni universitarie del 1,2 e 3 Dicembre scorsi. In questa prima seduta è stata eletta a larga maggioranza Alessia Polisini, della Lista Gulliver - Sinistra Universitaria, come Presidente dell'Organo, succeduta a Pasquale La Serra. La Lista Gulliver ha eletto 3 rappresentanti degli studenti su 3 in Senato Accademico e 2 rappresentanti su 2 in Consiglio di Amministrazione.

«Grazie alla fiducia e al sostegno degli studenti, il Gulliver continuerà a lavorare con l'impegno e la passione di sempre per difendere e ampliare i diritti degli studenti, portando avanti proposte per migliorare l’Università a partire dal diritto allo studio, alla didattica, alla condizione studentesca in generale – scrive lo stesso Gulliver in una nota -la nuova Presidente rinnova la volontà di instaurare un clima di collaborazione e coinvolgimento tra tutte le liste elette, al fine di portare avanti le proposte e trovare le soluzioni ai problemi in un momento così complicato per tutti gli studenti. L'importanza della rappresentanza studentesca si è resa maggiormente evidente nel periodo di pandemia, durante il quale i rappresentanti degli studenti sono risultati tra i pochissimi portavoce delle esigenze degli studenti. Come Lista di rappresentanza continueremo a batterci per aumentare la No Tax Area, per migliorare la qualità della didattica offerta agli studenti e per rendere l'Università davvero libera e accessibile per tutti».