Solo e senza lavoro, il grido del sessantenne Alessandro che rischia di vivere per strada

FALCONARA- Ci sono delle storie che fanno riflettere. Una di queste è venuta alla luce oggi (24 maggio) attraverso il blog “noizerouno” che raccoglie pensieri in libertà dei cittadini di Falconara Marittima.

Alessandro, falconarese doc di 62 anni, è un volto conosciuto soprattutto in ambito sportivo. Non è raro, infatti, trovarlo ad assistere alle sfide della Falconarese, del Città di Falconara, della Dinamis Falconara, della pallamano e del volley. Dopo la morte della madre nel febbraio scorso, con cui condivideva un appartamento a Villanova, non è riuscito a pagare l’affitto per mancanza di lavoro e oggi si trova ad alloggiare alla Tenda di Abramo. Al termine di questi trenta giorni, come da lui stesso ammesso, sarà costretto a vivere per strada non potendo contare su altri aiuti se non il reddito di cittadinanza che definisce “non sufficiente per pagare un affitto, le utenze e procurarsi da mangiare”.

La comunità falconarese si è messa in moto per cercarlo di aiutare così come il Comune di Falconara che, tuttavia, tende a specificare che gli aiuti di questo tipo sono sempre stati offerti a prescindere dall’eco mediatico: «La vicenda è già seguita dai nostri servizi – ha spiegato il vicesindaco di Falconara Raimondo Mondaini con delega ai servizi sociali – Nel corso del tempo interventi di questo tipo ci sono già stati, fin da quando viveva con la madre. E’ un soggetto che conosciamo e di cui siamo in possesso di diverse informazioni che ovviamente non possiamo rendere note. Quello che è stato possibile fare lo abbiamo fatto e lo faremo nei limiti che permettono i regolamenti comunali. Opere di questo tipo sono sempre previste indipendentemente dall’eco mediatico degli organi di stampa».