Piazza del Papa, ok alla vendita di alcolici di notte ma solo se si ha la security: la nuova ordinanza

ANCONA - Consumo di alcolici, in piazza del Papa: scoccata la mezzanotte, nei giorni prefestivi, si potranno vendere bevande solo se dotati di personale di sicurezza. E' la novità dell'ordinanza che entrerà in vigore dal 24 febbraio e resterà in essere fino al 31 maggio. Multe fino a 500mila euro per i trasgressori. I locali di via Bonda, via Gramsci, via Orefici e via Pizzecolli dovranno chiudere alle 2.

Vietato il consumo in tutto il territorio comunale tra le 21 e le 7 in aree pubbliche, private a uso pubblico e aperte al pubblico. Le eccezioni riguardano la possibilità di consumare "alcolici a seguito di asporto in bicchiere, anche di vetro, esclusivamente in prossimità dello stesso pubblico esercizio presso il quale la bevanda è stata acquistata" fino all'una di notte. Per "prossimità" è inteso un raggio di 200 metri. Consumo al tavolo (o dehors) consentito fino alle 3. Divieto assoluto, eccetto somministrazione al tavolo, in piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, via Giordano Bruno (via Pergolesi - piazza Ugo Bassi).

"Persegue la logica repressiva e securitaria della giunta Manicinelli - Simonella" è il commento di Francesco Rubini, candidato sindaco per Altra Idea di Città. "Misure inutili e dannose che continueranno a desertificare la città, disincentivare gli investimenti e costringere i giovani ad allontanarsi- prosegue Rubini- quello che servirebbe sarebbe piuttosto un piano straordinario per l’aggregazione giovanile, gli eventi, gli spazi sociali, la cultura e il divertimento notturno. Evidentemente non potrà essere la candidata del centrosinistra a permettere questa cambio di passo".