No alcolici a partire dalle 21, si va avanti: «Prorogato il proibizionismo targato Mancinelli»

«La miglior sindaca del mondo ha deciso di prorogare l'ordinanza che vieta la consumazione di alcol dalle 21:00 alle 7:00 in tutte le aree pubbliche o private a uso pubblico. Inoltre, per quanto riguarda la zona del Piano, il divieto varrà tutto il giorno. Questo è il metodo con cui la sindaca e la sua giunta intendono rilanciare Ancona e renderla attrattiva sia per chi viene da fuori sia per chi la vive quotidianamente. Però fermi tutti, ci sono i concerti alla Mole, cosa vi lamentate a fare anconetani? Non se ne può più di questa chiusura mentale e di questa concezione retrograda e proibizionista». Parole di Alessio Moglie, portavoce di Altra Idea di CIttà.

«La "movida" di un capoluogo di regione si concentra in una piazza, salvo d'estate dove ci è concesso andare addirittura anche alla Mole - continua Moglie- per non parlare della misura riguardante il Piano: luogo difficile da gestire, che necessita di decoro e vita per l'integrazione. Sicuramente questo è il metodo peggiore per raggiungere detti obiettivi a nostro parere. I giovani anconetani sono stufi e sono sicuro si faranno sentire, perché così non è più possibile andare avanti: nessun progetto complessivo del divertimento in città, ordinanze proibitive e telecamere per controllare. Una città sotto assedio dell'Amministrazione».