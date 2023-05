Un albero per ogni nato: torna l'iniziativa al parco pubblico

ANCONA - Nella città degli oltre 100 parchi, ritorna l'iniziativa “Un albero per ogni nato" sabato prossimo 13 maggio alle ore 12:00 al parco della Cittadella. Saranno piantumati simbolicamente due alberi: per tutti i nati nel 2021 (659 bambini) e per i nati nel 2022 (597 bambini) e sarà posizionato un pannello illustrativo. L'iniziativa si svolge in continuità con il progetto già attuato nel 2021 dal Comune di Ancona (per i nati nel 2020) e che ha incontrato il favore della cittadinanza, sensibilizzando la collettività anche riguardo la tutela dell'ambiente e la cura del verde.

I genitori dei nati nel 2021 e nel 2022 sono tutti invitati a partecipare a questa cerimonia quale momento simbolico di rinnovata speranza per il futuro e occasione per i piccoli che avranno modo di veder crescere il "loro" albero. Durante la cerimonia verrà anche consegnata alle famiglie una certificazione per ciascuna bambina e bambino attestante il posizionamento dell'albero. L'appuntamento, organizzato dall'assessorato alle Politiche Educative, si svolge con la collaborazione dell'assessorato alla Partecipazione democratica e Verde-Manutenzioni.

